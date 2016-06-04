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    ​ФИФА подтвердила право команд производить четвертую замену

    Судьи получили право назначать пенальти за оскорбления

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Организаторы Кубка Америки 2016 подтвердили введение правила четвертой замены.

    Как сообщает Report, Международный совет футбольных ассоциаций на этой неделе выпустил новый свод правил для сезона-2016/17, включающий в себя несколько важных изменений - четвертую замену в дополнительное время и право судьям назначать пенальти за оскорбления.

    По регламенту турнира только финал предполагает выявление победителя в дополнительное время. В групповом турнире, четвертьфиналах и полуфиналах, если основное время закончится вничью, то по истечении 90 минут команды сразу перейдут к серии пенальти.

    Тем не менее ФИФА подтвердила, что в финале командам будет дано право произвести четвертую замену в дополнительное время. Также после четвертьфинала будет обнуляться количество желтых карточек, полученных игроками.

    Все эти нововведения будут протестированы на Кубке Америки в качестве эксперимента.

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