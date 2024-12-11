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ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу

ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу Сегодня состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.
Футбол
11 декабря 2024 г. 20:11
ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу

Сегодня состоялся конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

Как передает Report, Чемпионат мира по футболу 2030 года примут Марокко, Португалия и Испания. Ещё три игры состоятся в Южной Америке - в Уругвае, в Парагвае и в Аргентине.

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии. Турнир состоится зимой из-за климатических особенностей региона.

Отметим, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого Чемпионата мира в истории, который состоялся в Уругвае. В связи с этим впервые ЧМ будут принимать шесть стран.

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Версия на азербайджанском языке FIFA 2030 və 2034-cü illərdə dünya çempionatlarının keçiriləcəyi ölkələri rəsmən təsdiqləyib

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