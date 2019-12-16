ФИФА подала иск против Блаттера и Платини на 2 млн швейцарских франков

ФИФА подала иск против экс-президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главы УЕФА Мишеля Платини.

Как сообщает Report, структура выступила с требованием возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счет француза в феврале 2011 года.

По мнению организации, эти средства были необоснованно выплачены экс-руководителю УЕФА Платини.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя потеряли свои должности в результате коррупционного скандала в ФИФА.

Ранее комитет по управлению ФИФА единогласно одобрил рекомендацию вернуть деньги в срочном порядке.

Отметим, что Йозеф Блаттер и бывший глава УЕФА Мишель Платини заявляют, что не допускали каких-либо нарушений.