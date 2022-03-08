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ФИФА перенесла стыковой матч отбора на ЧМ между сборными Украины и Шотландии

ФИФА перенесла стыковой матч отбора на ЧМ между сборными Украины и Шотландии Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу Украинской федерации футбола о переносе стыкового матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Шотландии.
Футбол
8 марта 2022 г. 23:53
ФИФА перенесла стыковой матч отбора на ЧМ между сборными Украины и Шотландии

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу Украинской федерации футбола о переносе стыкового матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной Шотландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Украинская федерация футбола попросила перенести матч из-за невозможности организовать поездку и тренировки национальной команды. Сообщается, что матч между украинцами и шотландцами, который изначально должен был пройти 24 марта, состоится в июне. Матч между командами Уэльса и Австрии состоится 24 марта. Матч между победителями обоих пар планируется провести в июне.

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