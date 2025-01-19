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ФИФА отстранила главу Федерации футбола Панамы за оскорбление футболистки сборной

ФИФА отстранила главу Федерации футбола Панамы за оскорбление футболистки сборной Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от деятельности президента Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки национальной сборной страны.
Футбол
19 января 2025 г. 01:24
ФИФА отстранила главу Федерации футбола Панамы за оскорбление футболистки сборной

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от деятельности президента Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки национальной сборной страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба FPF.

Отстранение продлится шесть месяцев и завершится 14 июля.

Как сообщило агентство AFP, в интервью панамским СМИ Ариас назвал футболистку сборной Панамы Марту Кокс толстой после того, как она раскритиковала панамскую женскую футбольную лигу. В заявлении FPF отмечается, что Ариас принес публичные извинения, заявив, что допустил серьезную ошибку.

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