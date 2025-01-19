ФИФА отстранила главу Федерации футбола Панамы за оскорбление футболистки сборной

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от деятельности президента Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки национальной сборной страны.
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Отстранение продлится шесть месяцев и завершится 14 июля.
Как сообщило агентство AFP, в интервью панамским СМИ Ариас назвал футболистку сборной Панамы Марту Кокс толстой после того, как она раскритиковала панамскую женскую футбольную лигу. В заявлении FPF отмечается, что Ариас принес публичные извинения, заявив, что допустил серьезную ошибку.