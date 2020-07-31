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ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино

ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино ФИФА отреагировала на информацию о начале расследования в отношении президента организации Джанни Инфантино.
Футбол
31 июля 2020 г. 07:46
ФИФА отреагировала на возбуждение уголовного дела в отношении Джанни Инфантино

ФИФА отреагировала на информацию о начале расследования в отношении президента организации Джанни Инфантино.

«ФИФА признаёт решение Специального федерального государственного прокурора Швейцарии о начале расследования в отношении встреч с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера. ФИФА, включая президента, остаётся в распоряжении швейцарских властей и, как и всегда, будет в полной мере сотрудничать с этим расследованием», - говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА, передет Report.

Расследование против функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Инфантино уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

Под руководством Инфантино ФИФА провела чемпионат мира в России в 2018 году. Также при нём право проведения мундиаля досталось Катару, в котором турнир пройдёт зимой 2022 года. В 2036 году соревнования состоятся в США, Мексике и Канаде.

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Версия на азербайджанском языке FİFA Canni İnfantino barəsində cinayət işinə reaksiya verdi

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