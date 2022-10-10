ФИФА отменила свое решение по Эмрели

ФИФА отменила решение в отношении Махира Эмрели, игрока сборной Азербайджана, выступающего за хорватское «Динамо» (Загреб).
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя клуба, запрет на занятия футболом с 25-летнего форварда снят.
Соответствующее письмо от высшего футбольного учреждения клуб уже получил.
Следует отметить, что ФИФА наказала М.Эмрели за невыполнение финансовых обязательств по его контракту с польской «Легией». После этого игрок выплатил долг своей бывшей команде.