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ФИФА отменила свое решение по Эмрели

ФИФА отменила свое решение по Эмрели ФИФА отменила решение в отношении Махира Эмрели, игрока сборной Азербайджана, выступавшего за хорватское «Динамо» (Загреб).
Футбол
10 октября 2022 г. 21:56
ФИФА отменила свое решение по Эмрели

ФИФА отменила решение в отношении Махира Эмрели, игрока сборной Азербайджана, выступающего за хорватское «Динамо» (Загреб).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя клуба, запрет на занятия футболом с 25-летнего форварда снят.

Соответствующее письмо от высшего футбольного учреждения клуб уже получил.

Следует отметить, что ФИФА наказала М.Эмрели за невыполнение финансовых обязательств по его контракту с польской «Легией». После этого игрок выплатил долг своей бывшей команде.

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Версия на азербайджанском языке FIFA Mahir Emreli ilə bağlı qərarını ləğv edib

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