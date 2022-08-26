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ФИФА отменила приостановку членства Всеиндийской футбольной федерации в организации

ФИФА отменила приостановку членства Всеиндийской футбольной федерации в организации Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) отменило решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в организации.
Футбол
26 августа 2022 г. 21:43
ФИФА отменила приостановку членства Всеиндийской футбольной федерации в организации

Бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) отменило решение приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации (AIFF) в организации.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Организация приостановила членство AIFF 15 августа из-за неправомерного влияния третьих лиц. Позднее индийский телеканал India Today отметил, что решение было принято после того, как бывший руководитель AIFF Прафул Пател отказался покинуть свой пост.

Пресс-служба заявила, что организация получила подтверждение прекращения деятельности мандата комитета администраторов, который был создан для принятия на себя полномочий исполнительного комитета AIFF, и что руководство AIFF восстановило контроль над деятельностью органа.

Также ФИФА подтвердила, что чемпионат мира по футболу среди женских сборных в возрастной категории до 17 лет пройдет в Индии, как и планировалось. Ранее сообщалось, что из-за приостановки членства в ФИФА, Индия рисковала потерять право на проведение турнира.

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