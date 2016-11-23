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    ФИФА открыла дело в отношении соперника сборной Азербайджана

    К Северной Ирландии и Уэльсу могут быть применены дисциплинарные санкции

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола открыла дело против футбольных ассоциаций Северной Ирландии и Уэльса. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, обе сборные вышли на поле в матчах отборочной кампании ЧМ-2018 с изображением красного мака, который является символом памяти жертв военных конфликтов. 

    ФИФА считает этот знак политическим символом, который запрещено использовать на экипировке футболистов.

    Отмечается, что к Северной Ирландии и Уэльсу могут быть  применены дисциплинарные санкции. 

    Сборная Уэльса на своём поле сыграла вничью с Сербией (1:1), а Северная Ирландия также на своём поле обыграла Азербайджан (4:0).

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