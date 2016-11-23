ФИФА открыла дело в отношении соперника сборной Азербайджана

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола открыла дело против футбольных ассоциаций Северной Ирландии и Уэльса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, обе сборные вышли на поле в матчах отборочной кампании ЧМ-2018 с изображением красного мака, который является символом памяти жертв военных конфликтов.

ФИФА считает этот знак политическим символом, который запрещено использовать на экипировке футболистов.

Отмечается, что к Северной Ирландии и Уэльсу могут быть применены дисциплинарные санкции.

Сборная Уэльса на своём поле сыграла вничью с Сербией (1:1), а Северная Ирландия также на своём поле обыграла Азербайджан (4:0).