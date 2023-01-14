ФИФА открыла дело против Ассоциации футбола Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ФИФА.

В заявлении говорится, что дело возбуждено из-за возможного нарушения статей, которые касаются оскорбительного поведения и нарушения принципов честной игры, а также неправомерных действий игроков и официальных лиц. Отмечается, что речь идет о поведении футболистов в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее стало известно, что Месси оскорбил нападающего нидерландцев Ваута Вегорста во время интервью после четвертьфинального матча. "Что уставился, придурок? Иди отсюда", - сказал аргентинский нападающий сопернику. Он объяснил свое поведение тем, что Вегорст провоцировал команду до и во время игры.