ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.
Как сообщает Report, решение высшей футбольной структуры осталось в силе. Лондонский клуб не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.
Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.
Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.
Отметим, что лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Təbriz QuliyevАвтор новости