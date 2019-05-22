ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В связи с сохранением числа участников чемпионата мира - 2022 Международная федерация футбола (ФИФА) также отказалась от идеи проведения некоторых матчей турнира за пределами Катара.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.