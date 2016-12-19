ФИФА оштрафовала соперников сборной Азербайджана на чемпионате мира

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса оштрафованы ФИФА за выход игроков на поле, а болельщиков на трибуны в повязках с красными маками во время квалификационных матчей чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, Английская ассоциация футбола оштрафована на 44 тысячи долларов, ассоциации Шотландии и Уэльса - на 20 тысяч, Северной Ирландии - на 15 тысяч долларов.

ФИФА расценила появление на стадионе игроков и фанатов с повязками с изображением красных маков как использование политических символов, что запрещено правилами Международной футбольной ассоциации.

В Британии красные маки считаются символом памяти павших солдат Соединенного Королевства. Их надевают миллионы британцев накануне 11 ноября, когда отмечается день Памяти.

Перед матчами ФИФА заявила, что не разрешает сборным играть в футболках с маками. Тем не менее, спортсмены вышли на игру в нарукавных повязках с изображением красных маков.

На матче между сборными Северной Ирландии и Азербайджана фанаты возложили венок из красных маков и объявили минуту молчания.