Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ФИФА, причиной послужило проявление дискриминации со стороны российских фанатов на товарищеском матче Россия – Франция.

Российский футбольный союз оштрафован на 30 000 швейцарских франков.

Отметим, что прошедший 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге товарищеский матч между национальными сборными России и Франции завершился поражением россиян со счетом 1:3.