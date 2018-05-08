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    ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ФИФА, причиной послужило проявление дискриминации со стороны российских фанатов на товарищеском матче Россия – Франция.

    Российский футбольный союз оштрафован на 30 000 швейцарских франков.  

    Отметим, что прошедший 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге товарищеский матч между национальными сборными России и Франции завершился поражением россиян со счетом 1:3. 

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