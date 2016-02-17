ФИФА оштрафовала легендарного футболиста

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал легенду немецкого и мирового футбола Франца Беккенбауэра.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, футболист оштрафован на 7 тысяч швейцарских франков (более 6 тысяч евро) за нарушение обязательства о сотрудничестве, предусмотренного статьей 42 кодекса по этике организации.

Беккенбауэр отказался сотрудничать со следственной палатой комитета по этике ФИФА, которая ведет расследование по процедуре выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.