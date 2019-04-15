ФИФА оштрафовала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола

Следственная палата независимого комитета по этике ФИФА наказала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина штрафом в размере 1 млн долларов.

Как сообщает Report, Марин нарушил статью 27 кодекса этики ФИФА.

Чиновник в итоге был пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на 1 млн долларов.

Отметим, что в августе 2018 года суд Нью-Йорка вынес вердикт - приговорить Марина к четырём годам тюремного заключения по обвинению в коррупции - за получение взяток на 6,55 млн евро при заключении маркетинговых и спонсорских контрактов, связанных с футбольными турнирами. Сообщалось, что преступления готовились и совершались в США и денежные проводки шли через американские банки. Именно поэтому делом Марина занимался суд Нью-Йорка.