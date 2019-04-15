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ФИФА оштрафовала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола

ФИФА оштрафовала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола

Следственная палата независимого комитета по этике ФИФА наказала бывшего президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина штрафом в размере 1 млн долларов.

Как сообщает Report, Марин нарушил статью 27 кодекса этики ФИФА. 

Чиновник в итоге был пожизненно отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на 1 млн долларов.

Отметим, что в августе 2018 года суд Нью-Йорка вынес вердикт - приговорить Марина к четырём годам тюремного заключения по обвинению в коррупции - за получение взяток на 6,55 млн евро при заключении маркетинговых и спонсорских контрактов, связанных с футбольными турнирами. Сообщалось, что преступления готовились и совершались в США и денежные проводки шли через американские банки. Именно поэтому делом Марина занимался суд Нью-Йорка. 

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