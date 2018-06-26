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    FIFA оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины - ВИДЕО

    Причиной этому послужили беспорядки с участием болельщиков сборных Аргентины и Хорватии

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины на 90 тыс евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Sky Sports, причиной этому послужили беспорядки с участием болельщиков сборных Аргентины и Хорватии во время матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России. Аргентинских фанатов уличили не только в участии в драке, но и в бросании посторонних предметов, а также в скандировании оскорбительных песнопений.

    После матча в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором несколько болельщиков сборной Аргентины избили поклонника команды Хорватии.

    Отметим, что встреча группы D между командами Аргентины и Хорватии прошла 21 июня в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хорватов.

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