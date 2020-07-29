ФИФА одобрила выделение помощи национальным федерациям

Совет Международной федерации футбола принял решение одобрить предоставление финансовой помощифедерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса.

Совет Международной федерации футбола принял решение одобрить предоставление финансовой помощи федерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Совет ФИФА единогласно одобрил план помощи футбольному сообществу, пострадавшему от COVID-19. ФИФА предоставит футболу в общей сложности 1,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

"Всем ассоциациям-членам будет предоставлен универсальный грант в размере 1 млн долларов США, дополнительный грант в размере 500 тыс. долларов США будет выделен специально для женского футбола. Кроме того, каждая конфедерация получит грант в размере 2 млн долларов США", - отмечается в сообщении ФИФА.

Будет предоставлен минимальный кредит в размере 500 тыс. долларов США и максимальный - 5 млн долларов США.