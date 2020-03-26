Международная федерация футбола (ФИФА) обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца нынешнего сезона.

Как передает Report со ссылкой на The National, в документе содержится предложение, что "если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения". Тот же принцип должен применяться к контрактам на следующий сезон - срок начала их действия должен корректироваться в соответствии с меняющимся из-за коронавируса календарем.

Также в документе есть рекомендация изменить даты трансферного окна в соответствии с новыми сроками проведения сезонов. В документе говорится, что такие изменения следует разрешить, если они не превысят максимальный срок в 16 недель.

В документе также говорится, что ФИФА может использовать деньги из недавно созданного фонда поддержки футболистов, чтобы помочь клубам справиться с финансовыми проблемами.

Большинство европейских футбольных чемпионатов прерваны из-за коронавируса.