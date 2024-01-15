ФИФА объявит сегодня лучшего игрока 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня объявит лучшего игрока по итогам 2023 года.
Как сообщает Report, церемония вручения наград пройдет в Лондоне и начнется в 23:30 по бакинскому времени.
В итоговый список претендентов вошли норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.
Кроме того, на церемонии будут определены лучший главный тренер и вратарь года, а также объявлена символическая сборная мира.
В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных команд, а также журналисты.
Премия была учреждена в 2016 году. Ранее лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), Месси (2019, 2022), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).