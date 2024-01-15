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ФИФА объявит сегодня лучшего игрока 2023 года

ФИФА объявит сегодня лучшего игрока 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня объявит лучшего игрока по итогам 2023 года.
Футбол
15 января 2024 г. 12:26
ФИФА объявит сегодня лучшего игрока 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) сегодня объявит лучшего игрока по итогам 2023 года.

Как сообщает Report, церемония вручения наград пройдет в Лондоне и начнется в 23:30 по бакинскому времени.

В итоговый список претендентов вошли норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси.

Кроме того, на церемонии будут определены лучший главный тренер и вратарь года, а также объявлена символическая сборная мира.

В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных команд, а также журналисты.

Премия была учреждена в 2016 году. Ранее лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), Месси (2019, 2022), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).

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Версия на английском языке Best FIFA Awards winners to be announced today in London ceremony
Версия на азербайджанском языке "The Best": FIFA ötən ilin ən yaxşı futbolçusunu açıqlayacaq

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