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ФИФА объявила новые даты продажи билетов на чемпионат мира в Катаре

ФИФА объявила новые даты продажи билетов на чемпионат мира в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) объявила новые даты продажи билетов для болельщиков на чемпионат мира в Катаре.
Футбол
22 марта 2022 г. 10:02
ФИФА объявила новые даты продажи билетов на чемпионат мира в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила новые даты продажи билетов для болельщиков на чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает Report, продажа начнется 23 марта с 14:00 по бакинскому времени и продлится до полудня 29 марта.

В течение этапа продаж будут доступны три категории билетов: билеты на отдельные матчи, серии билетов на матчи с участием конкретных команд и серии билетов на игры, проходящие на четырех стадионах.

После приобретения билетов всем иностранным болельщикам нужно будет предоставить свои планы по размещению в Катаре, чтобы попасть в страну и получить доступ к стадионам.

Напомним, ФИФА смягчила ограничения в покупке билетов по сравнению с предыдущими чемпионатами мира – теперь один человек может заказать до шести билетов на один матч и до 60 билетов в течение всего турнира.

Чемпионат мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: FIFA bilet satışlarının yeni tarixlərini açıqlayıb

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