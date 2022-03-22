ФИФА объявила новые даты продажи билетов на чемпионат мира в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила новые даты продажи билетов для болельщиков на чемпионат мира в Катаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила новые даты продажи билетов для болельщиков на чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает Report, продажа начнется 23 марта с 14:00 по бакинскому времени и продлится до полудня 29 марта.

В течение этапа продаж будут доступны три категории билетов: билеты на отдельные матчи, серии билетов на матчи с участием конкретных команд и серии билетов на игры, проходящие на четырех стадионах.

После приобретения билетов всем иностранным болельщикам нужно будет предоставить свои планы по размещению в Катаре, чтобы попасть в страну и получить доступ к стадионам.

Напомним, ФИФА смягчила ограничения в покупке билетов по сравнению с предыдущими чемпионатами мира – теперь один человек может заказать до шести билетов на один матч и до 60 билетов в течение всего турнира.

Чемпионат мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.