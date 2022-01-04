ФИФА объявила 3 номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол 2021 года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года.

Как передает Report, список размещен на официальном сайте организации.

На приз за самый красивый гол 2021 года претендуют:

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик, отличившийся в матче с Шотландией в рамках Евро-2020 ударом с центра поля, футболист «Порту» Мехди Тареми, забивший гол через себя в матче Лиги чемпионов с «Челси», и игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела, забивший в 14-м туре английской Премьер-Лиги гол в ворота «Арсенала» «рабоной».