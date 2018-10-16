ФИФА обнародовала отчет группы технического анализа по итогам ЧМ-2018

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет группы технического анализа по итогам прошедшего в России чемпионата мира.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, в отчете отражен ряд статистических данных.

В отчете говорится, что сборная Испании стала лучшей командой на турнире по среднему владению мячом за игру (69%), на турнире команда дошла до 1/8 финала, где уступила россиянам в серии пенальти. Французы, ставшие чемпионами мира, по этому показателю заняли 19-е место (48%). Футболисты сборной Сербии в среднем за матч преодолевали наибольшее расстояние - 113 км, в то время как французы по этому показателю (101 км) заняли 28-е место.

В среднем один гол на турнире забивался из 29 ударов издали, в то время как на чемпионате мира 2014 года в Бразилии этот показатель был 1 из 42.

Отмечается, что во многих командах не осталось плеймейкеров в чистом виде, что является следствием тактики сборных. Специалисты отметили выдающуюся игру полузащитника сборной Франции Поля Погба и хорвата Луки Модрича, признанного ФИФА лучшим игроком турнира.

В состав группы технического анализа входили известные в прошлом игроки и тренеры: Эммануэль Амунеке (Нигерия), Бора Милутинович (Сербия), Энди Роксбург (Шотландия), Паскаль Цубербюлер (Швейцария), а также на тот момент глава ФИФА по техническому развитию голландец Марко ван Бастен. Возглавлял группу бывший главный тренер сборной Бразилии, приводивший ее к победе на чемпионате мира 1994 года, Карлос Алберто Паррейра, а ее наблюдателем был глава департамента ФИФА по развитию тренеров и игроков Бранимир Уевич. Группа анализа неизменно работает на всех чемпионатах мира, начиная с 1966 года.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала команда Франции, обыгравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Одержав победу над англичанами, Бельгия заняла третье место