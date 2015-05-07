Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинговый список сборных команд.

Как сообщает Report, в списке сборная Азербайджана находится на 116-м месте.

Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем, сборная Азербайджана опустилась на одну ступень. В прошлом месяце Азербайджан занимал 115 место с 264 очками. А в этом месяце наша сборная опустилась на одну ступень и заняла 116-ое место.

Сборная Италии, ставшая соперницей Азербайджана на отборочном этапе ЕВРО-2016, заняла 13-е место с 1 085 очками, сборная Хорватии - 17-е место с 977 очками, Болгарии - 67 место с 505 очками, Норвегии - 70 место с 491 очком, а сборная Мальты - 149 место с 158 очками.

Турция находится в списке на 52 месте с 603 очками.

Лидером первой тройки является сборная Германии. Немцы, в активе которых было 1 687 очков, обошли Аргентину (1 494 очка) и Бельгию (1 457 очков).

Отметим, что очередной рейтинговый список сборных команд будет обнародован 4 июня.