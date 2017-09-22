ФИФА обнародовала имена спортсменов, претендующих на звание лучшего футболиста 2017 года

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала имена трех спортсменов, претендующих на звание лучшего футболиста 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, это - Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Португалец Роналду выступал в испанском "Реал Мадриде", аргентинец Месси - "Барселоне". А Неймар этим летом перешел из "Барселоны" во французский ПСЖ.

Церемония награждения состоится 23 октября в Лондоне. Кроме того, на мероприятии назовут имена победителей и в других номинациях.

На звание лучшего главного тренера претендуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Антонио Конте ("Челси", Англия) и Зинеддин Зидан ("Реал Мадрид", Испания). За звание лучшего вратаря будут бороться Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Кейлор Навас ("Реал Мадрид", Коста Рика), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).

Отметим, что в прошлом году лучшим футболистом года в четвертый раз стал Криштиану Роналду.