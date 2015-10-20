ФИФА не стала переносить дату выборов главы организации

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Исполком ФИФА не стал переносить дату выборов президента организации, информирует официальный сайт ФИФА.

Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома организации в Цюрихе.

Они, как и планировалось, пройдут 26 февраля 2016 года.

Выборы могли быть перенесены из-за расследования в отношении главы ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини. Руководители были отстранены на 90 дней от исполнения своих обязанностей.

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