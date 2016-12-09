ФИФА не повысила категорию азербайджанского рефери Алияра Агаева

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ ФИФА огласила список арбитров международной категории для соревнований на вторую половину сезона 2016-2017.

Как сообщает Report, в список попали только 3 азербайджанских рефери. Алияр Агаев вновь остался во II группе. Хотя, председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов заявлял о его переходе в I категорию.

Рагим Гасанов также оставлен в III категории. Новый рефери ФИФА Омар Пашаев также начнет получать назначение с данной категории.

Отметим, что в список имен ассистентов судей международной категории Мубариз Гашимов, Вагиф Мусаев, Зейнал Зейналов, Яшар Аббасов, Намиг Гусейнов и Рза Мамедов.