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ФИФА не планирует приглашать "Барселону" на Клубный чемпионат мира

ФИФА не планирует приглашать "Барселону" на Клубный чемпионат мира ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025.
Футбол
31 декабря 2023 г. 17:08
ФИФА не планирует приглашать Барселону на Клубный чемпионат мира

ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025.

Как передает Report, об этом сообщил портал Sport.es.

Турнир должен пройти в США. На этом соревновании Ла Лига может быть представлена только двумя командами. "Реал" уже получил приглашение на КЧС, как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается только одно вакантное место.

Однако ФИФА не планирует приглашать "сине-гранатовых" из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана поддержкой руководством каталонцев проекта Суперлиги.

Обновленный формат клубного Мундиаля предполагает участие 32 команд. Европу будут представлять 12 коллективов, Южную Америку – шесть, КОНКАКАФ, Азию и Африку – по четыре, а Океанию – одна.

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Версия на азербайджанском языке FIFA “Barselona”nı klublararası dünya kubokuna dəvət etmək niyyətində deyil

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