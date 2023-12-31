ФИФА не планирует приглашать "Барселону" на Клубный чемпионат мира

ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025.

ФИФА пока не рассматривает участие "Барселоны" на Клубном чемпионате мира-2025.

Как передает Report, об этом сообщил портал Sport.es.

Турнир должен пройти в США. На этом соревновании Ла Лига может быть представлена только двумя командами. "Реал" уже получил приглашение на КЧС, как победитель Лиги чемпионов 21/22. Для Примеры остается только одно вакантное место.

Однако ФИФА не планирует приглашать "сине-гранатовых" из-за напряженности в отношениях организации и клуба. В том числе она вызвана поддержкой руководством каталонцев проекта Суперлиги.

Обновленный формат клубного Мундиаля предполагает участие 32 команд. Европу будут представлять 12 коллективов, Южную Америку – шесть, КОНКАКАФ, Азию и Африку – по четыре, а Океанию – одна.