О нас

ФИФА не отправляет деньги российским футболистам для участия в ЧМ

ФИФА не отправляет деньги российским футболистам для участия в ЧМ Международная федерация футбола (ФИФА) из-за санкций не отправляет деньги клубам Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Футбол
26 ноября 2023 г. 11:22
ФИФА не отправляет деньги российским футболистам для участия в ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за санкций не отправляет деньги клубам Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями", - сказал он.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам $209 млн компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре. Отмечалось, что компенсация будет выплачена всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих мировому первенству. На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий "Динамо" Николя Муми Нгамалё, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым. Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за петербургский "Зенит", и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FİFA Rusiya futbolçularına dünya çempionatında iştirak üçün pul göndərmir

Экслюзивные новости

Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi