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ФИФА назвала претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол

ФИФА назвала претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол Международная федерация футбола объявила претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша, который вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.
Футбол
12 января 2023 г. 21:42
ФИФА назвала претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол

Международная федерация футбола объявила претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша, который вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт организации, в шорт-лист претендентов вошли 11 человек, в том числе три женщины:

1. Марио Балотелли (Италия, "Адана Демирспор"/"Сьон")

2. Амандин Анри (Франция, "Лион")

3. Тео Эрнандес (Франция, "Милан")

4. Алу Куоле (Австралия)

5. Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ")

6. Франсиско Гонсалес (Аргентина, "Сентраль Кордова")

7. Марцин Олексин (Польша, "Варта" Познань)

8. Сальма Параллуэло (Испания, "Барселона")

9. Дмитрий Пайе (Франция, "Лион")

10. Ришарлисон (Бразилия, "Тоттенхэм")

11. Алессия Руссо (Англия).

Отметим, что голосование проходит на официальном сайте ФИФА и продлится до 3 февраля. Тогда же ФИФА назовет имена трех финалистов. Победитель будет объявлен на церемонии The Best FIFA Football Awards 27 февраля.

По итогам 2021 года обладателем приза стал полузащитник "Севильи" Эрик Ламела.

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Версия на азербайджанском языке FIFA Puşkaş mükafatına namizəd qolların siyahısını açıqlayıb

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