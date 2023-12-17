ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновлённом клубном чемпионате мира

ФИФА опубликовала список команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира 2025 года.

ФИФА опубликовала список команд, которые примут участие в клубном чемпионате мира 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу регулятора, всего на соревнованиях выступят 32 клуба.

От Европы участие в турнире примут четыре клуба, отобранные по пути чемпионов (победа в Лиге чемпионов УЕФА) – "Челси" (Англия), "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), а также победитель текущего розыгрыша турнира.

Ещё восемь команд попадут в турнир согласно рейтингу, уже известны названия пяти клубов — "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Интер" (Италия), "Порту" и "Бенфика" (обе — Португалия).

Также в турнире точно примут участие: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Монтеррей" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США), "Леон" (Мексика), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), а также "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" (все — Бразилия).

Первый турнир в обновлённом формате пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Соревнования будут проходить в том же формате, что и чемпионат мира по футболу — 2022 и чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023, за исключением того, что матч за третье место проводиться не будет.