ФИФА назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера 2017 года - СПИСОК

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ ФИФА назвала кандидатов на звание лучшего главного тренера 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу структуры в Twitter, в список включены имена 12-ти специалистов.

Высшая футбольная структура указала следующих кандидатов: Зинаддин Зидан ("Реал Мадрид"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Антонио Конте ("Челси"), Луис Энрике ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Леонарду Жардим ("Монако"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхем"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Йоахим Лев (национальная сборная Германии) и Титени (национальная сборная Бразилии).

Победитель определится в результате голосования, которое пройдет до 7 сентября среди главных тренеров и капитанов национальных команд, а также журналистов и болельщиков. Имя лучшего главного тренера будет обнародовано на предстоящей 23 октября в Лондоне церемонии награждения.