ФИФА назвала цену билетов на ЧМ-2018 в России

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Минимальная стоимость билета на чемпионат мира по футболу 2018 года в России составит 1280 рублей, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Самые дорогие билеты на матчи ЧМ-2018 уже также поступили в продажу.

Часть билетов продается пакетами "Большая тройка", которые включают лучшие места на 19 матчах в Москве и Санкт-Петербурге, включая матч-открытие, оба полуфинала и финал. Самый дорогой из пакетов стоит почти 2,8 миллиона долларов. Уже проданы пакеты за 1,4 миллиона, 1,8 миллиона, 1,9 миллиона и 2,1 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 аренах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.