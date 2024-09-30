ФИФА наложила санкции на президента Ассоциации футбола Камеруна

Международная федерация футбола (ФИФА) на шесть месяцев запретила президенту Ассоциации футбола Камеруна Самюэлю Это'О посещать матчи мужских и женских сборных страны.

Международная федерация футбола (ФИФА) на шесть месяцев запретила президенту Ассоциации футбола Камеруна Самюэлю Это'О посещать матчи мужских и женских сборных страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Согласно информации, решение принято из-за агрессивного поведения и нарушения принципов честной игры со стороны Это'О, что противоречит дисциплинарному кодексу ФИФА. Уточняется, что инцидент произошел 11 сентября в ходе матча 1/8 финала чемпионата мира среди девушек до 20 лет между сборными Камеруна и Бразилии(1:1, 1:3 - доп. вр.).

Самуэлю Это'О 43 года, он был избран на пост главы Ассоциации футбола Камеруна в 2021 году. В период игровой карьеры он выступал за испанскую "Барселону", итальянский "Интер", английские "Челси" и "Эвертон", а также махачкалинский "Анжи". В составе сборной Камеруна он дважды выигрывал Кубок африканских наций и стал победителем олимпийского футбольного турнира в 2000 году.