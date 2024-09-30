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ФИФА наложила санкции на президента Ассоциации футбола Камеруна

ФИФА наложила санкции на президента Ассоциации футбола Камеруна Международная федерация футбола (ФИФА) на шесть месяцев запретила президенту Ассоциации футбола Камеруна Самюэлю Это'О посещать матчи мужских и женских сборных страны.
Футбол
30 сентября 2024 г. 20:37
ФИФА наложила санкции на президента Ассоциации футбола Камеруна

Международная федерация футбола (ФИФА) на шесть месяцев запретила президенту Ассоциации футбола Камеруна Самюэлю Это'О посещать матчи мужских и женских сборных страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Согласно информации, решение принято из-за агрессивного поведения и нарушения принципов честной игры со стороны Это'О, что противоречит дисциплинарному кодексу ФИФА. Уточняется, что инцидент произошел 11 сентября в ходе матча 1/8 финала чемпионата мира среди девушек до 20 лет между сборными Камеруна и Бразилии(1:1, 1:3 - доп. вр.).

Самуэлю Это'О 43 года, он был избран на пост главы Ассоциации футбола Камеруна в 2021 году. В период игровой карьеры он выступал за испанскую "Барселону", итальянский "Интер", английские "Челси" и "Эвертон", а также махачкалинский "Анжи". В составе сборной Камеруна он дважды выигрывал Кубок африканских наций и стал победителем олимпийского футбольного турнира в 2000 году.

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Версия на английском языке FIFA bans Cameroon soccer great Samuel Eto’o from national team games for 6 months
Версия на азербайджанском языке FIFA Samuel Etoya 6 ay müddətinə Kamerun millisinin oyunlarına getməyi qadağan edib

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