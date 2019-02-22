ФИФА наложила на "Челси" трансферный запрет

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ ФИФА запретила "Челси" регистрировать новичков на два трансферных окна.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, лондонский клуб сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20.

Клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

"Челси" оштрафовали на 600 тыс. швейцарских франков. Для решения проблемы клубу предоставили 90 дней.

Кроме того, за нарушение правил по отношению к малолетним клуб оштрафовали на 510 тыс. франков и дали 6 месяцев на регулирование ситуации.