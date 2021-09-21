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ФИФА наказала сборную Венгрии за расизм

ФИФА наказала сборную Венгрии за расизм ФИФА наказала сборную Венгрии за расизм.
Футбол
21 сентября 2021 г. 20:33
ФИФА наказала сборную Венгрии за расизм

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала сборную Венгрии за расизм.

Как сообщает Report, на официальном сайте ФИФА была опубликована информация о решении дисциплинарного комитета по делу, касающемуся сентябрьского матча Венгрия - Англия. По ходу игры фанаты на трибунах оскорбляли игроков гостей на почве расизма. Кроме того, на поле выбрасывались посторонние предметы.

Учитывая все обстоятельства дела, ФИФА наказала сборную Венгрии проведением двух матчей под своей эгидой при пустых трибунах. При этом вторая игра представляет собой условное наказание с испытательным сроком длиной в два года.

Кроме того, Венгерская федерация футбола оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (около 185 тысяч евро).

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Версия на азербайджанском языке FIFA irqçiliyə görə Macarıstan millisini cəzalandırıb

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