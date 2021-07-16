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ФИФА наказала итальянский клуб

ФИФА наказала итальянский клуб Клуб "Специя" итальянской Серии А получил бан на четыре трансферных окна от Международной федерации футбола (ФИФА).
Футбол
16 июля 2021 г. 16:02
ФИФА наказала итальянский клуб

Клуб "Специя" итальянской Серии А получил бан на четыре трансферных окна от Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report, такое суровое наказание клуб получил за нарушение правил ФИФА по регистрации игроков до 18 лет с 2013 по 2018 года. Запрет вступит в силу с января этого года.

Также помимо двухлетнего бана, итальянский клуб должен выплатить штраф в размере 500 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона Специя заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А. Новый сезон итальянского чемпионата стартует 22 августа.

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Версия на азербайджанском языке FIFA İtaliya klubuna ağır cəza verdi

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