ФИФА наказала итальянский клуб

Клуб "Специя" итальянской Серии А получил бан на четыре трансферных окна от Международной федерации футбола (ФИФА).

Клуб "Специя" итальянской Серии А получил бан на четыре трансферных окна от Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает Report, такое суровое наказание клуб получил за нарушение правил ФИФА по регистрации игроков до 18 лет с 2013 по 2018 года. Запрет вступит в силу с января этого года.

Также помимо двухлетнего бана, итальянский клуб должен выплатить штраф в размере 500 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона Специя заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А. Новый сезон итальянского чемпионата стартует 22 августа.