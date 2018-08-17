ФИФА наказала четыре клуба

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет ФИФА наказал 4 клуба за невыплату заработных плат футболистам.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, катарская команда "Катар" и клуб Объединенных Арабских Эмиратов "Шабаб Аль-Ахли" оштрафованы на 26,5 тыс. евро.

Другой катарской команде "Аль-Шамал" придется заплатить штраф в размере 13,2 тыс. евро, а иранскому клубу "Саба Ком" - 8,8 тыс. евро.

Все клубы должны не позже чем в течение 90 дней погасить задолженность перед игроками. В случае невыполнения данного обязательства, на внутреннем чемпионате они лишатся 6 очков и в их отношении примут наказание в 4 трансферных окнах.