ФИФА на год дисквалифицировала капитана сборной Перу

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) на один год отстранил капитана бразильского "Фламенго" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро.

Как сообщает Report, причиной этому стал положительный результат повторного допинг-теста 33-летнего нападающего.

Дисквалификация перуанского футболиста будет отсчитываться с 3 ноября 2017 года. Наказание распространяется, в частности, на все виды матчей, в том числе внутренние соревнования, международные и товарищеские встречи.

Таким образом, Герреро не поможет сборной Перу на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Отметим, что 3 ноября Герреро был отстранен ФИФА на 30 дней за положительный результат допинг-пробы. За свою карьеру он играл в немецких клубах "Бавария", "Гамбург" и бразильском "Коринтианс".