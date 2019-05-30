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ФИФА на 8 лет отстранил бывшего генсека от футбола

ФИФА на 8 лет отстранил бывшего генсека от футбола

Судебная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила бывшего генерального секретаря Конфедерации футбола Океании Тая Николаса на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом.

Как сообщает Report, в ходе следствия выяснилось, что Николас с 2014 по 2017 год, будучи членом ФИФА, незаконно присваивал себе средства организации, а также предлагал и принимал подарки или другие ценности в нарушение кодекса этики ФИФА.

Помимо дисквалификации, Николас оштрафован на 50 тысяч швейцарских франков.

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