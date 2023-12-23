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​​​​​​​ФИФА может выделить средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана

​​​​​​​ФИФА может выделить средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана Международная федерация футбола (ФИФА) может выделить финансовые средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана.
Футбол
23 декабря 2023 г. 16:09
​​​​​​​ФИФА может выделить средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана

Международная федерация футбола (ФИФА) может выделить финансовые средства на футбольную инфраструктуру на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом турецкому агентству Anadolu сказал директор департамента ФИФА по национальным ассоциациям Европы Эльхан Мамедов.

По его словам, на повестке вопрос реализации финансовой поддержки в рамках программы FIFA Forward.

Он отметил, что в рамках реализуемого с 2016 года проекта 211 национальным ассоциациям, являющимся членами ФИФА, оказана помощь в размере 2,8 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке FİFA Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində futbol infrastrukturu üçün maliyyə vəsaiti ayıra bilər

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