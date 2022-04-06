FIFA может увеличить количество добавленного времени в матчах

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает вариант увеличения компенсированного времени в матчах.

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает вариант увеличения компенсированного времени в матчах.

Как передает Report , об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, эту идею обсуждал глава организации Джанни Инфантино во время поездки в Италию. Ожидается, что общее время матчей в среднем может превышать 100 минут. Новые правила могут применить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Отметим, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.