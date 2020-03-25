Международная федерация футбола (ФИФА) может продлить летнее трансферное окно до января, чтобы не усугублять финансовое положение команд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает английская газета The Telegraph.

На данный момент приостановлены практически все футбольные чемпионаты в мире.

Как отмечает источник, доходы футбольных клубов сильно упадут из-за приостановок чемпионатов в связи с пандемией COVID-19, исходя из чего расходы на приобретение новых футболистов заметно снизятся по окончании сезона. Подчеркивается, что ФИФА проводит беседы с клубами по поводу продления трансферного окна. Некоторые руководители уже поддержали эту идею.