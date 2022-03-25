FIFA может признать русский язык официальным языком организации

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает возможность внедрения русского языка в качестве официального языка организации.

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривает возможность внедрения русского языка в качестве официального языка организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, одним из вопросов, который будет рассматриваться в следующий четверг на конгрессе FIFA, будет касаться введения новых официальных языков внутри организации. Действующий устав предусматривает использование трех официальных языков в документации и общении с ассоциациями, а именно английского, испанского и французского. Четвертый язык - немецкий, он также имеет статус официального языка, поскольку штаб-квартира FIFA находится в швейцарском Цюрихе, где преимущественно используют этот язык.

Отмечается, что руководство FIFA, чтобы способствовать более представительному подходу к языкам, предлагает добавить в этот список три новых языка - русский, португальский и арабский. При этом их использование не будет систематическим, они будут использоваться только тогда, когда FIFA сочтет это необходимым.