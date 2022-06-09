ФИФА может отстранить сборную Эквадора от чемпионата мира-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени может принять решение отстранить сборную Эквадора от чемпионата мира-2022 в Катаре из-за того, что в составе команды выступал футболист-колумбиец.
Как передает Report, об этом сообщает
Некоторое время назад сборная Чили потребовала отдать ей путевку Эквадора, поскольку защитник Байрон Кастильо, представляющий эквадорскую команду, на самом деле колумбиец. ФИФА проводит расследование по данному делу и в скором времени может обнародовать результат.
В том случае, если факт нарушения правил будет подтвержден, во всех матчах квалификации на чемпионат мира (их было восемь) Эквадору будет присуждено техническое поражение. В таком случае, в Катар отправится Чили.