ФИФА может отстранить сборную Эквадора от чемпионата мира-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени может принять решение отстранить сборную Эквадора от чемпионата мира-2022 в Катаре из-за того, что в составе команды выступал футболист-колумбиец.

Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени может принять решение отстранить сборную Эквадора от чемпионата мира-2022 в Катаре из-за того, что в составе команды выступал футболист-колумбиец.

Как передает Report, об этом сообщает Tyc Sports .

Некоторое время назад сборная Чили потребовала отдать ей путевку Эквадора, поскольку защитник Байрон Кастильо, представляющий эквадорскую команду, на самом деле колумбиец. ФИФА проводит расследование по данному делу и в скором времени может обнародовать результат.

В том случае, если факт нарушения правил будет подтвержден, во всех матчах квалификации на чемпионат мира (их было восемь) Эквадору будет присуждено техническое поражение. В таком случае, в Катар отправится Чили.