ФИФА может отстранить израильские сборные и клубы от международных турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) на внеочередном заседании совета организации 20 июля может принять решение об отстранении израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

Международная федерация футбола (ФИФА) на внеочередном заседании совета организации 20 июля может принять решение об отстранении израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, адвокат Макс дю Плесси подготовил доклад, в котором сообщается, что действия израильских властей в Палестине подрывают основные цели и идеи ФИФА. В нем также говорится, что "Израиль нарушает права человека, власти страны допускают дискриминацию по национальному признаку", что является нарушением гуманитарных целей и позиции ФИФА.

В мае президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от ФИФА приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации.