FIFA может исключить Тунис из списка участников ЧМ-2022

Сборную Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Сборную Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Как передает Report , об этом сообщает BBC.

Дело в том, что сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела. Как сообщает источник, ранее министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В Международной федерации футбола (FIFA) считают его слова вмешательством в деятельность федерации футбола страны.

Напомним, что Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Туниса сыграет в группе с Австралией, Данией и Францией.