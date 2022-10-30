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FIFA может исключить Тунис из списка участников ЧМ-2022

FIFA может исключить Тунис из списка участников ЧМ-2022 Сборную Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.
Футбол
30 октября 2022 г. 08:20
FIFA может исключить Тунис из списка участников ЧМ-2022

Сборную Туниса могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Дело в том, что сборную могут отстранить от турнира из-за вмешательства государства в футбольные дела. Как сообщает источник, ранее министр молодежи и спорта Туниса Камель Дегиш намекнул, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В Международной федерации футбола (FIFA) считают его слова вмешательством в деятельность федерации футбола страны.

Напомним, что Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Туниса сыграет в группе с Австралией, Данией и Францией.

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