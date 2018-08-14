ФИФА исключила слово "коррупция" из Кодекса этики

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) приняла поправки к своему Кодексу этики.

Как сообщает Report, среди нововведений отмечается, что теперь в документе будет отсутствовать слово "коррупция". Такое решение было принято на секретном заседании чиновников организации.

Кроме того, в кодексе было введено новое понятие – диффамация, то есть распространение порочащих организацию сведений. За такие нарушения ФИФА может дисквалифицировать виновных от футбольной деятельности.

Также сокращен срок наказания за такие нарушения, как незаконное присвоение средств, взяточничество и манипуляции с футбольными матчами – теперь сроки расследования будут ограничиваться десятью годами.