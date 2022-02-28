ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022 и, соответственно, пропустит мировое перве

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда нашей страны не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство в Катаре.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении футбольных организаций.

«Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполкомом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в обоих турнирах. Соревнования ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

Эти решения были приняты сегодня бюро Совета ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, соответственно высшими директивными органами обеих организаций по таким неотложным вопросам.

Футбол здесь полностью сплочен и полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми», - сказано в совместном заявлении футбольных организаций.