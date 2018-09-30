ФИФА хочет принудить Месси и Роналду к посещению церемонии вручения наград

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет принудить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду посещать ежегодную церемонию вручения наград ФИФА.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на свои источники сообщает испанская газета As.

Церемония вручения наград ФИФА прошла в Лондоне 24 сентября. Лучшим игроком сезона стал хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. Месси и Роналду не посетили церемонию. Португалец вошел в тройку кандидатов на главную награду, а аргентинец был номинирован на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол, оба футболиста вошли в команду года ФИФА.

Как сообщает издание, Инфантино был возмущен тем, что Месси и Роналду не посетили церемонию. Он поручил юристам ФИФА найти способ, который обяжет номинантов присутствовать на церемониях в будущем.

Месси и Роналду рекордное количество раз становились лучшими игроками года по версии ФИФА. Они по пять раз выигрывали награду.